Укренерго озвучило, як вимикатимуть світло у п’ятницю

В Україні 22 листопада знову будуть відключення електроенергії в кілька черг.

Про це повідомляє “Укренерго” та зазначає, що обсяг обмежень може змінюватися протягом доби.

Графік відключень виглядатиме наступним чином:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги відключень;

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і енергетики працюють над поверненням пошкодженого обладнання в роботу.