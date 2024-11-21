Суспільство

Укренерго озвучило, як вимикатимуть світло у п’ятницю
21 Листопада 2024 19:23
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В Україні 22 листопада знову будуть відключення електроенергії в кілька черг. 

Про це повідомляє “Укренерго” та зазначає, що обсяг обмежень може змінюватися протягом доби. 

Графік відключень виглядатиме наступним чином:

  • 6:00 – 7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00 – 18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і енергетики працюють над поверненням пошкодженого обладнання в роботу.


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