“Укренерго” оголосило технічний дефолт за “зеленими” облігаціями

“Укренерго” оголосила про тимчасове припинення виплат за своїми “зеленими” облігаціями сталого розвитку.

Як повідомляє пресслужба компанії, це рішення є технічним і діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку планується завершити найближчими місяцями.

Компанія зазначила, що призупинення платежів відповідає положенням українського законодавства та постановам Кабінету Міністрів, прийнятим для забезпечення виконання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

“Укренерго” вже повідомила своїх кредиторів про тимчасову зупинку виплат за євробондами та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.