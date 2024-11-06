Економіка

“Укренерго” оголосило технічний дефолт за “зеленими” облігаціями
6 Листопада 2024 15:55
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Укренерго
Будівля "Укренерго" / Фото: УНІАН

“Укренерго” оголосила про тимчасове припинення виплат за своїми “зеленими” облігаціями сталого розвитку.

Як повідомляє пресслужба компанії, це рішення є технічним і діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку планується завершити найближчими місяцями.

Компанія зазначила, що призупинення платежів відповідає положенням українського законодавства та постановам Кабінету Міністрів, прийнятим для забезпечення виконання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. 

“Укренерго” вже повідомила своїх кредиторів про тимчасову зупинку виплат за євробондами та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.


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