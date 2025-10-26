Укренерго: 27 жовтня побутових споживачів не відключатимуть

Укренерго повідомляє, що у понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть запроваджені тимчасові обмеження споживання електроенергії.

Заходи стосуватимуться лише промислових підприємств і діятимуть у два періоди — з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00. Для побутових споживачів відключення не прогнозуються.

В Укренерго зазначили, що обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо та стежити за оновленнями від обленерго у своєму регіоні.

