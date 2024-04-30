Політика

Українських чоловіків з протермінованим паспортом не будуть висилати з Естонії

30 Квітня 2024 10:42
естонія
Прапор Естонії / Getty Images

МВС Естонії не буде примусово висилати українських чоловіків призовного віку з протермінованими паспортами.

Про це пише ERR, яке цитує радницю відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс.

За словами Вікс, мобілізація – це питання, яке стосується держави та її громадян. 

“Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації”.

За даними видання, на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6 500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то, за словами Вікс, вони втратять можливість подорожувати.

“Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа”, – зазначила Вікс.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 тисячі українських утікачів від війни.


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