Україна була атакована 179-ма дронами: постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина

У ніч на 22 березня 2025 року (із 19.30 21 березня) противник атакував 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.