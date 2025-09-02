Україну вночі атакували 150 безпілотників

У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 150-ма безпілотниками. Силам ППО вдалось знешкодити 120 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Під атакою була Київщина, Суми та Одещина. Унаслідок ударів є загиблий та поранені, серед яких дитина.