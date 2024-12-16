Україну накриють мокрий сніг і сильний вітер  

В Україні найближчими днями очікуються мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

17 грудня в Україні буде хмарно, місцями пройдуть помірні дощі. У Карпатах, на сході та північному сході країни дощ із мокрим снігом, а на південь прогнозуються незначні дощі. Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а в більшості регіонів України, крім Закарпаття, можливі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень – від 3 до 8° тепла, на півдні країни до 12°.

У Києві 17 грудня також очікується помірний дощ. Вночі температура буде від 1 до 3° тепла, вдень – до +7°, вітер західний, 7-12 м/с.

18 грудня в Україні не буде істотних опадів, лише на сході та північному сході можливі невеликі дощі та мокрий сніг. Температура вночі – від 4° тепла до 3° морозу, вдень – від 0 до 8° тепла, на Прикарпатті та півдні – до 11°. У Києві в цей день опадів не очікується, вночі температура складе від 1° тепла до 1° морозу, вдень – до 4° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.