Суспільство

Український ведучий та актор Руслан Ханумак пояснив, як виїхав у США
5 Липня 2024 18:25
читать на русском →
мобілізація
Актор Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/hanumak

Український ведучий та актор Руслан Ханумак, який нещодавно обурив суспільство, виїхавши за кордон, відреагував на хейт.

“Випустили” мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму”, – написав Ханумак у себе в Instagram.

Шоумен наголосив, що допомогла йому виїхати “страшна хвороба” – астма.

В студії “Квартал 95” відхрестились від Ханумака заявивши, що він ніколи не був штатним працівником компанії.

“Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником Студії “Квартал 95”». Студія раніше співпрацювала з Русланом як зі сценаристом, режисером та актором тільки на умовах договорів замовлення. З 2021 року Студія “Квартал 95” не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин”, – повідомили у “кварталі”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 16:42

На саміті НАТО союзники погодять “суттєвий пакет допомоги” для України, – Столтенберг
5 Липня 2024 19:27

Кабмін затвердив список послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях
5 Липня 2024 18:15

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування (відео)
5 Липня 2024 17:38

Про що розмовляли Путін та Орбан
5 Липня 2024 14:48

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки