Український ведучий та актор Руслан Ханумак пояснив, як виїхав у США

Український ведучий та актор Руслан Ханумак, який нещодавно обурив суспільство, виїхавши за кордон, відреагував на хейт.

“Випустили” мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму”, – написав Ханумак у себе в Instagram.

Шоумен наголосив, що допомогла йому виїхати “страшна хвороба” – астма.

В студії “Квартал 95” відхрестились від Ханумака заявивши, що він ніколи не був штатним працівником компанії.

“Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником Студії “Квартал 95”». Студія раніше співпрацювала з Русланом як зі сценаристом, режисером та актором тільки на умовах договорів замовлення. З 2021 року Студія “Квартал 95” не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин”, – повідомили у “кварталі”.