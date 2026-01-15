У Львові на пішохода з даху впав сніг з льодом, хлопця госпіталізували

Сьогодні близько 16:00 на вулиці Героїв УПА, 78 у Львові на пішохода з даху будинку впав сніг з льодом. Постраждалого 20-річного хлопця госпіталізували до лікарні святого Луки, повідомили у Львівській міській раді.

У мерії вкотре закликали пішоходів бути максимально уважними, оскільки сніг з дахів може сповзати та падати. Комунальники пояснюють, що через значне накопичення снігу на дахах і його поступове танення бурулі можуть утворюватися знову, навіть у місцях, де їх уже демонтували.

«З постраждалим хлопцем була мама. Зараз вона і наша працівниця з ним у лікарні святого Луки. Хлопця готують до операції», — повідомила керівниця Франківської районної адміністрації Галина Шарко.

У Львівській міській раді нагадали, що з понеділка в усіх районах міста проводять очищення дахів від буруль і снігових нависань.