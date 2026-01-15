NYT: Росія намагається зробити Київ непридатним для життя

Київ увійшов у найважчу зиму за весь час повномасштабної війни після того, як російські ракетні та дронові удари завдали нищівних пошкоджень системам теплопостачання й електроенергії. Атаки, за оцінкою журналістів The New York Times, стали найруйнівнішими за роки війни й мають на меті зламати моральний дух мешканців столиці та посилити тиск на українську владу під час мирних переговорів за посередництва адміністрації Дональда Трампа.

Юлія Михайлюк, адвокатка, та Ігор Гончарук, менеджер телевізійного каналу, роками залишалися в Києві, називаючи свою квартиру «маленькою фортецею». Навіть після пошкодження житла під час ракетного удару вони не виїхали зі столиці. Проте цього тижня, коли внаслідок масованих атак у місті зникли тепло й електрика, температура в оселі впала настільки, що в приміщенні було видно подих. За температури на вулиці близько мінус 11 градусів за Цельсієм подружжя змушене було покинути Київ разом із однорічним сином.

Росія активізувала кампанію з виведення з ладу енергетичної та теплової інфраструктури саме з початком сильних морозів. Хоча столиця й раніше переживала відключення світла, цього року удари мають значно серйозніші наслідки. За даними міської влади, близько 500 багатоквартирних будинків залишилися без опалення — це найглибший енергетичний колапс у Києві за весь період війни.

Попри те що основні бойові дії відбуваються на сході країни, Київ залишається символічною ціллю для Кремля. Місто недосяжне для наземного наступу, але перебуває в зоні ураження ракет і дронів. За оцінками експертів, мета Росії — зробити столицю непридатною для життя, особливо в холодну пору року, коли вразливість цивільної інфраструктури зростає.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що цієї зими Росія зосередила удари на трьох містах — Києві, Одесі та Дніпрі. Тактика полягає в ізоляції міст від загальнонаціональної енергосистеми та подальшому знищенні місцевих електростанцій. Атаки повторюються приблизно кожні два тижні й часто спрямовані на об’єкти, де тривають ремонтні роботи.

Минулої п’ятниці російські війська вразили трансформаторні підстанції навколо Києва, відрізавши місто від зовнішнього електропостачання. Також були атаковані всі три київські теплоелектростанції, що забезпечували місто теплом і світлом. У результаті Київ, який зазвичай споживає близько 2 тисяч мегават електроенергії, був змушений виживати менш ніж на десятій частині цієї потужності.

Міська влада спрямувала обмежені ресурси на роботу метро, водопостачання та інших критичних об’єктів. Житлові будинки масово залишилися без опалення. Гарячу воду частково перенаправили з газових котелень, однак цього виявилося недостатньо.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто «бореться за виживання», а Росія намагається зруйнувати настрій і витримку населення. Він також попередив про нестачу боєприпасів для систем протиповітряної оборони, зокрема американських комплексів Patriot, і закликав західних партнерів збільшити постачання.

Постійні повторні удари ускладнюють відновлення. Частина інфраструктури, пошкодженої в п’ятницю, знову зазнала атак уже за кілька днів. Кличко закликав мешканців, які мають таку можливість, тимчасово виїхати до родичів в інших містах, хоча про масову евакуацію не йдеться.

На тлі енергетичної кризи загострилися й політичні суперечки. Президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада зробила недостатньо для підготовки до атак. Кличко відповів, що комунальні служби виконали все можливе й що політичні конфлікти недоречні, коли йдеться про виживання людей.

У київських дворах мешканці щодня прибирають уламки скла після нових ударів і закривають вибиті вікна плівкою. 23-річний юрист Володимир Дородько розповідає, що змушений спати в пуховику, а холод і постійні обстріли виснажують людей морально. За його словами, дедалі частіше звучать голоси про необхідність завершення війни будь-якою ціною, навіть ціною територіальних поступок.

Водночас він переконаний, що такі поступки лише заохотять Росію до нової агресії. Українцям, каже Дородько, залишається триматися. Навіть у втраті електрики він знаходить іронічний плюс — продукти не псуються і їх можна зберігати на холодному підвіконні.

Юлія Михайлюк зазначає, що багато хто сподівається на покращення ситуації через можливі мирні домовленості. Проте, за її словами, реальність інша: умови в Києві не поліпшуються, а стають дедалі гіршими.