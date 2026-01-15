Зої Салдана стала найкасовішою акторкою в історії після виходу нового “Аватара”

Американська акторка Зої Салдана стала найкасовішою акторкою в історії кіно після виходу фільму «Аватар: Вогонь і попіл», повідомляє Variety. Загальні світові касові збори стрічок за її участю сягнули 15,47 млрд доларів, що дозволило їй очолити рейтинг найуспішніших акторів усіх часів.

Салдана знялася одразу у трьох найкасовіших фільмах в історії прокату: «Аватар» 2009 року, «Аватар: Шлях води» 2022 року та «Месники: Завершення» 2019 року. Вона також стала першою акторкою, яка з’явилася у чотирьох фільмах із касовими зборами понад 2 млрд доларів кожен, зокрема у стрічці «Месники: Війна нескінченності».

Станом на 2024 рік сукупні збори фільмів за участю Салдани перевищували 14 млрд доларів, і вона посідала третє місце в рейтингу після Скарлетт Йоганссон і Семюела Л. Джексона. Вихід третьої частини «Аватара», яка зібрала 1,23 млрд доларів, дозволив акторці піднятися на першу позицію.

У соцмережах Салдана подякувала режисерам, творчим командам і кінофраншизам, у яких їй довелося працювати, наголосивши, що це досягнення стало можливим завдяки спільній роботі. Вона окремо відзначила Джеймса Кемерона, а також режисерів фільмів Marvel і франшизи «Зоряний шлях», підкресливши їхню довіру та підтримку.

Окремі слова вдячності акторка адресувала глядачам у всьому світі, зазначивши, що саме їхня підтримка стала основою цього рекорду, і висловила сподівання, що наступний касовий рекорд також встановить жінка.

2025 рік став для Салдани знаковим і з професійної точки зору. У березні вона здобула «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «Емілія Перес», ставши першою домінікано-американською акторкою, яка отримала нагороду Американської кіноакадемії. Стрічка також принесла їй відзнаки Каннського кінофестивалю, а також нагороди BAFTA, Golden Globe, SAG і Critics Choice.

У фільмі «Аватар: Вогонь і попіл» Салдана знову виконала роль воїтельки На’ві Нейтірі — однієї з ключових героїнь франшизи. Для створення образу використовується вдосконалена технологія перфоманс-кепчуру, розроблена Джеймсом Кемероном, яка, за словами акторки, дозволяє повністю зосередитися на акторській грі та емоційній взаємодії.

Очікується, що Зої Салдана повернеться у наступних частинах франшизи — «Аватар 4», прем’єра якого запланована на грудень 2029 року, та «Аватар 5», вихід якого попередньо анонсований на грудень 2031 року.