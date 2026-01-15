Як упорядкування житлового комплексу впливає на вартість та ліквідність квартири?

Ліквідність житла важлива і для інвесторів, і для тих, хто купує квартиру «для себе». Навіть якщо ви не плануєте продавати нерухомість найближчим часом, варто переконатися, що об’єкт не втратить у ціні в майбутньому.

Важливу роль у цьому питанні відіграє впорядкування території. Яскравий приклад — житловий комплекс RIVERVILLE в Ужгороді, що має власну інфраструктуру та безпечний простір.

4 чинники, що впливають на майбутню вартість вашого житла

Попит та ціни на нерухомість в Україні постійно зростають. Але стійкість цього процесу залежить від характеристик житла. Досвідчені інвестори радять зважати на такі нюанси:

якісне впорядкування — озеленення, двори без авто, зони для спорту та відпочинку стають перевагами, які допомагають житловим комплексам витримувати конкуренцію;

безпека — закриті території з відеоспостереженням та охороною підвищують привабливість житла, а це безпосередньо впливає на попит і ціну;

інфраструктура в межах комплексу — спортивні об’єкти, рекреаційні зони, простори для дозвілля, школи й садки роблять мешканців незалежними від зовнішніх обставин;

цілісна концепція — чітке зонування, наявність пішохідних маршрутів та відокремлення житлових просторів від шуму транспорту впливають на комфорт мешканців та майбутню вартість квартир.

Сьогодні зрозуміло одне: упорядкований житловий комплекс залишатиметься ліквідним попри коливання ринку. Саме тому під час вибору житла вкрай важливо зважати не лише на квадратні метри чи планування, а й на довкілля.

Чому українці вибирають ЖК RIVERVILLE в Ужгороді для інвестицій?

Багато покупців розглядають житловий комплекс RIVERVILLE як перспективний варіант для інвестицій. Така тенденція цілком зрозуміла, адже проєкт реалізується у форматі «місто в місті» та має чимало переваг.

Комплекс розташований на великій площі — на 9 га землі передбачено всього 8 будинків. Чітке зонування, власна набережна та рекреаційні простори підвищують привабливість цього об’єкта.

Також варто згадати про універсальність. Цей ЖК підходить як для сімей із дітьми, так і для молодих професіоналів, літніх людей і багатьох інших категорій населення.

Тішить і продуманий процес вибору. Забудовник реалізував віртуальні тури квартирами і 3D-модель усього комплексу. Це дає змогу ознайомитися з пропозиціями заздалегідь та не витрачати час на зайві перегляди.