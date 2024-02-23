Український уряд запропонував Польщі “план взаєморозуміння” для розблокування кордону

Український уряд розробив та запропонував Польщі “план взаєморозуміння”, п’ять кроків якого мають на меті вирішити проблему блокади спільного кордону країн

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Еспресо.

На першому етапі Україна погоджується на обмеження ЄС щодо її аграрного експорту, а саме – цукру, м’яса птиці та яєць. Також держава згоджується експортувати таку продукцію до країн Європейського Союзу без квот та мит у не більших об’ємах, ніж були в середньому у двох попередніх роках. Шмигаль зазначив: якщо експорт буде більшим – обмеження повертаються.

“Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок”, – додав він.

Другий крок передбачає звернення України до Єврокомісії, у якому вона пропонує провести невідкладний скринінг законодавства щодо аграрної політики й транспорту.

Прем’єр-міністр пояснює, це необхідно, аби “раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі”.

Проте принципова позиція України – повна лібералізація торгівлі з Європейським Союзом, що є продовженням “економічного безвізу”. Шмигаль підкреслює, питання торгівлі не вирішуватиметься на рівні окремих країн, а саме з ЄС.

Третій крок – Україна пропонує Польщі ухвалити спільне звернення із закликом до Єврокомісії зупинити аграрний експорт Росії в ЄС.

“За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію”, – зауважив український прем’єр.

Уряди двох країн також звертаються до Єврокомісії з пропозиціями розгляду додаткових обмежень та інтенсивнішого моніторингу на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, а також – щодо запуску спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. Водночас польська та українська влада пропонують розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

В межах четвертого кроку “плану взаєморозуміння” пропонується створення “Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія”, головувати в якому будуть польський та український аграрні міністри, а також представник ЄК.

Згідно з п’ятим кроком, польський уряд після розблокування руху боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги й медичних засобів поширить такий підхід на необхідне для України пальне.

“Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в іншому випадку Україна “залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску”.