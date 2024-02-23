Політика

Український уряд запропонував Польщі “план взаєморозуміння” для розблокування кордону

23 Лютого 2024 20:33
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кордон, польща, Шмигаль
Денис Шмигаль / прес-служба міністра

Український уряд розробив та запропонував Польщі “план взаєморозуміння”, п’ять кроків якого мають на меті вирішити проблему блокади спільного кордону країн

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Еспресо.

На першому етапі Україна погоджується на обмеження ЄС щодо її аграрного експорту, а саме – цукру, м’яса птиці та яєць. Також держава згоджується експортувати таку продукцію до країн Європейського Союзу без квот та мит у не більших об’ємах, ніж були в середньому у двох попередніх роках. Шмигаль зазначив: якщо експорт буде більшим – обмеження повертаються.

“Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок”, – додав він.

Другий крок передбачає звернення України до Єврокомісії, у якому вона пропонує провести невідкладний скринінг законодавства щодо аграрної політики й транспорту.

Прем’єр-міністр пояснює, це необхідно, аби “раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі”.

Проте принципова позиція України – повна лібералізація торгівлі з Європейським Союзом, що є продовженням “економічного безвізу”. Шмигаль підкреслює, питання торгівлі не вирішуватиметься на рівні окремих країн, а саме з ЄС.

Третій крок – Україна пропонує Польщі ухвалити спільне звернення із закликом до Єврокомісії зупинити аграрний експорт Росії в ЄС.

“За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію”, – зауважив український прем’єр.

Уряди двох країн також звертаються до Єврокомісії з пропозиціями розгляду додаткових обмежень та інтенсивнішого моніторингу на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, а також – щодо запуску спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. Водночас польська та українська влада пропонують розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

В межах четвертого кроку “плану взаєморозуміння” пропонується створення “Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія”, головувати в якому будуть польський та український аграрні міністри, а також представник ЄК.

Згідно з п’ятим кроком, польський уряд після розблокування руху боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги й медичних засобів поширить такий підхід на необхідне для України пальне.

“Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в іншому випадку Україна “залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску”.


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