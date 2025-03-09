Український ударний безпілотник атакував підприємство у Чебоксарах

Міноборони Росії відзвітувало про знищення нібито 88 українських безпілотників над територією восьми регіонів у ніч на 9 березня. Найбільше дронів нібито було збито в Бєлгородській області – 52.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв повідомив, що один безпілотник долетів до комбінату «Буревісник» у Чебоксарах – це перша публічно відома атака українського дрона по регіону з початку повномасштабного вторгнення. Відстань від Києва до Чебоксар по прямій близько 1400 км.

«Жертв і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Об’єкт нафтобази перебуває на реконструкції», – додав чиновник.

Про атаку в Чувашії Міноборони в офіційному зведенні не повідомляло.

Моніторингові телеграм-канали зазначають, що внаслідок атаки безпілотників по регіонах Росії ушкоджень зазнали Бутурлиновський спиртзавод у Воронезькій області та Новолипецький металургійний комбінат у Липецькій області. Глави цих регіонів інформацію про атаки по підприємствах не коментували.