Суспільство

Український телеведучий не повернувся на батьківщину після відрядження до Брюсселя

23 Грудня 2023 10:17
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журналіст, телебачення, ухилянти

Ведучий «24 каналу» Олексій Печій після поїздки у відрядження на саміт Європейської ради до Брюсселя не повертався на батьківщину. Журналіст назвав рішення залишитись у Європі «складним». Гендиректор медіахолдингу «Люкс» (власник телеканалу) Роман Андрійко вважає, що ведучий усвідомлює «всі наслідки своєї втечі».

Своє рішення Печій пояснив на сторінці у Facebook. Він заявив, що Україні не вистачає «горизонтальної комунікації із західним суспільством». Такий висновок він зробив, поспілкувавшись на саміті із політиками та іноземними колегами. Телеведучий хоче зробити внесок у «медіапросування української повістки».

“24 канал” та медіахолдинг “Люкс” розцінили рішення журналіста як втечу з країни. У повідомленні на сайті телеканалу вчинок ведучого названо «ганебним». «Сказати, що я шокований – нічого не сказати! <…> Кажуть “не суди та не судимий будеш”. Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, повинні це усвідомити і ухвалити для себе рішення, чи готові вони й надалі йому вірити», — йдеться у заяві Андрійко.

У публікації «24 канали» також наводяться думки інших журналістів телеканалу. Ведуча Ірина Узлова зазначила, що рішення її колеги не відображає ідеологію колективу і порівняла вчинок зі швейцарським годинником зі зіпсованим гвинтиком.

Втеча журналіста сталася на тлі дискусії в Україні щодо мобілізації тих, хто виїхав за кордон. З такою ідеєю спочатку виступив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв’ю іноземним ЗМІ, хоча у відомстві вважали, що його слова перекрутили. Проте радник глави офісу президента України Михайло Подоляк підтримав ініціативу.


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