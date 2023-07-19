Український посол у Туреччині заявив, що Україна розглядає новий маршрут для “зернового коридору”

Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна розглядає можливість “зернового коридору” через територіальні води Румунії та Болгарії.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” сказав посол України у Туреччині Василь Боднар.

“Росія, вийшовши з угоди, заявила про те, що вона не гарантує безпеку. А це означає, що вони будуть обстрілювати порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі. У цьому і ризик”, — сказав він.

Посол зазначив, що ці загрози впливатимуть, зокрема, на шипінгові компанії та страхування. Водночас, за словами Боднара, Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків.

“Ми так само маємо можливості залучати кораблі й компанії, які готові надавати ці кораблі для перевезення зерна. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики”, — сказав дипломат.

Раніше Боднар заявив, що Україна пропонує продовжити “зернову угоду” у тристоронньому форматі.

“Сьогодні ми проводимо роботу. Президент Зеленський надіслав відповідні звернення до президента Туреччини та Генсека ООН. Міністр Кулеба вже працює в ООН з пошуку консенсусу міжнародної спільноти щодо продовження цієї зернової ініціативи”, — сказав він.