Український пілот МіГ-29 збив два “шахеди” за один бойовий виліт

Український пілот МиГ-29 збив два ударні дрони Shahed в українському небі протягом одного бойового вильоту.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Захід”.

“Збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони не так просто, як здається. Треба все ретельно прорахувати: швидкість літака, свої маневри в небі. Та ми добре підготовлені, багато тренувалися і тренуємося, щоб ефективно боротися з ударними дронами”, – розповів пілот Павло.

Після того, як Павло знищив один ударний дрон, отримав завдання на знищення ще однієї цілі.

“Тоді я знову сказав подумки своєму літаку: “Ми маємо з тобою зробити це, збити й другого”, – сміється Павло. “І ми це зробили. Ніч була безсонна, але результативна для мене і закінчилася спокійним ранком для українців, на яких були націлені ці два ворожих дрони”.