Український ОПК переживає справжній бум, – WP

До вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна практично не виробляла зброї, але зараз вітчизняний ОПК переживає справжній бум.

Виробляются снаряди, мінометні міни, військова техніка, ракети та інші предмети, що мають велике значення для війни, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Виробництво потроїлося у 2023 році і, як очікується, збільшиться в шість разів цього року, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні українського уряду в січні.

“Місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Але в умовах, коли пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів застопорився в Конгресі, внутрішнє виробництво є більш важливим, ніж будь-коли”, – йдеться у статті.

За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації,, Україна вже виробляє 90 відсотків необхідної продукції, зокрема, безпілотники, які змінили спосіб ведення війни.

Україна також виробляє власні мінометні міни та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 мм і 152 мм. Також вітчизняні оборонні компанії намагаються виробляти 155-мм снаряди стандарту НАТО, яких катастрофічно не вистачає на фронті.

Як говорится в матеріалі The Washington Post, виробництво саме 155-мм снарядів розпочнеться тільки у другій половині цього року.

Україна також співпрацює із західними компаніями, такими як німецька Rheinmetall, британська BAE Systems і турецька Baykar. Минулого місяця Rheinmetall домовився про створення спільного підприємства з виробництва 155-мм снарядів і ракетного палива.

Але у той час як Україна нарощує виробництво власної зброї, Росія почала атакувати українські підприємства. Більшість ракет перехоплюють, але кілька, як повідомляється, знайшли свою ціль.