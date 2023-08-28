The Economist: Української переваги у тактичних дронах на фронті перед окупантами більше немає

Росія позбавила Україну первісної переваги в тактичних дронах на передовій, яка раніше становила три до одного на користь Сил оборони. Про це розповіло The Economist “джерело, близьке до головнокомандувача” Валерія Залужного.

Видання зазначило, що нові станції радіоелектронної боротьби (“глушилки”), встановлені на російських танках та інших дорогих об’єктах, знижують здатність українських операторів FPV-дронів спрямовувати їх у найбільш уразливі ділянки цілі.

За словами співрозмовника The Economist у Генеральному штабі, будь-яка технологічна перевага, якою колись користувалася Україна, “завжди тимчасова”: обидві сторони навчаються одна в одної, а зворотний інжиніринг відбувається швидше.

“У нас був досвід захисту від російських дронів, і ми швидко покращили наші показники. Вони теж це зроблять. Україні доведеться подумати про нові асиметричні способи використання дронів, у тому числі про використання штучного інтелекту для підвищення точності”, – сказало джерело у ГШ.

Газета пише, що високопоставлене джерело в українській розвідці припустило, що окупанти, “швидше за все”, накопичують запаси дронів для продовження їхньої терористичної кампанії з руйнування енергетичної інфраструктури України напередодні зими.

Українська програма безпілотників не має єдиної структури управління чи закупівель, зазначили у статті. Декілька державних організацій, у тому числі всі спецслужби, мають свої власні програми дронів. Є чимало приватних розробників – як окремих ентузіастів, так і організацій.

“Ці компоненти організовані в осередки, які не сполучені один з одним. Це сприяє безпеці та конкуренції, але може ускладнити оптимізацію та масове виробництво”, – описали ситуацію у виданні.

Там додали, що влада, особливо Мінцифра, намагається оптимізувати фінансування цих програм і усунути бюрократичну тяганину, “але бюрократія, корупція та корисливі інтереси в українській військовій промисловості продовжують гальмувати розвиток”.

Тим часом, зазначає журналіст, фінансування – не єдина перешкода масштабуванню дрон-програм.

“Дешеві компоненти та електроніку знайти складно, як і авіаційних фахівців. У Росії на цьому фронті справи кращі: хоч і повільно, але зараз вона налагодила масове виробництво”, – йдеться в матеріалі.