Українського блогера Волошина внесли до бази “Миротворець”

Скандальний український блогер Олександр Волошин обурився, що потрапив до “Миротворця”.

Про це він зазначив у відео, яке поширив в instagram.

29-річний український блогер-мільйонник Олександр Волошин здивований, що потрапив до бази “Миротворець“.

“Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це, кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись”, – наголосив інфлюенсер.

На сайті “Миротворця” зазначається, що Волошина звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України та поширенні російської пропаганди. Його називають “пособником російсько-фашистських загарбників та терористів”.

“Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують, зроблять ворогом народу. При чому зроблять так, щоб люди реально в це повірили. Щось придумають, як це зробити. Зробити людину антигероєм дуже легко”, – заявив блогер.

8 липня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема поціливши в дитячу лікарню “Охматдит”. Волошин став одним з тих блогерів, які після трагедії заявили, що Україні потрібно домовлятися з Росією.

“Треба зіграти за їхніми правилами, а потім зробити так, щоб по факту вони зіграли за нашими правилами. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться?”, – заявив блогер-мільйонник.

Він відкрив збір на Охматдит. За деякий час закрив акаунт в instagram, повідомивши про погрози на його адресу. Зібравши понад 5 млн грн, блогер оголосив, що не направлятиме гроші лікарні, а надасть адресну фінансову допомогу родинам постраждалих.