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Українські захисники вже ліквідували понад 142 тисячі окупантів За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин. За повідомленням Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,

танків – 3303 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,

артилерійських систем – 2326 (+4) од,

РСЗВ – 469 (+2) од,

засобів ППО – 243 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),

крилатих ракет – 871 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,

спеціальної техніки – 223 (+2). Дані уточнюються. Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу “С-300” на вогневій позиції. Поділитися:



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