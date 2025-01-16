Українські захисники вразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області

Українські військові в ніч проти 16 січня успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. За попередніми даними, об’єкт було уражено щонайменше трьома ударними дронами, що спричинило масштабну пожежу.

“Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває”, – зазначили у Генштабі.

На нафтобазі зберігали паливо, яке використовувалось для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

У ніч проти 16 січня у Воронежі після атаки БпЛА спалахнула нафтобаза. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що регіон атакували понад 10 безпілотників.

Місцева влада поки не повідомила, чи вдалося локалізувати вогонь.