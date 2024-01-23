Політика

Українські винахідники розробили портативну станцію РЕБ, яка глушить російські FPV-дрони – Федоров

23 Січня 2024 18:55
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федоров, РЕБ

Українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц і FPV-дрон втрачає зв’язок з оператором та стає некерованим”, — написав посадовець у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, радіус роботи AD Counter FPV — від 250 метрів, якщо відстань між БПЛА та оператором дрона становить 3 тисячі метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй потрібно до 0,5 секунди.

“Обладнання вже активно використовують українські військові. Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кілограми, а ще у неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини”, — розповів міністр.

Посадовець додав, що, на запит бійців Сил оборони, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV — у формі рюкзака, яку також “активно використовують військові й вона зарекомендувала себе як незамінна річ”.


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