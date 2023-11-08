Українські воїни FPV-дронами знищили російський ЗРК Тор

Воїни підрозділу 103-ї бригади тероборони на Купʼянському напрямку кількома FPV-дронами підпалили і знищили російський ЗРК Тор.

Вартість ЗРК Тор – від 24 мільйонів доларів і більше. Тобто понад 900 мільйонів гривень.

Це вже другий уражений воїнами 103-ї бригади Тор за місяць. Перший ЗРК вони серйозно пошкодили.