Українські воїни FPV-дронами знищили російський ЗРК Тор

Воїни підрозділу 103-ї бригади тероборони на Купʼянському напрямку кількома FPV-дронами підпалили і знищили російський ЗРК Тор.
Вартість ЗРК Тор – від 24 мільйонів доларів і більше. Тобто понад 900 мільйонів гривень.
Це вже другий уражений воїнами 103-ї бригади Тор за місяць. Перший ЗРК вони серйозно пошкодили.
НАЙДОРОЖЧА ЗНИЩЕНА ЦІЛЬ ЗА ІСТОРІЮ ЗАСТОСУВАННЯ FPV💥— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 8, 2023
Воїни підрозділу Крила до пекла 103 бригади тероборони на Купʼянському напрямку кількома вашими дронами підпалили і знищили російський ЗРК Тор!
Вартість такого – від 24 мільйонів доларів і більше. Тобто понад 900 мільйонів… pic.twitter.com/Z0Gexy4z5q