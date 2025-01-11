Українські військові взяли в полон солдатів із Північної Кореї

Українські захисники на Курщині захопили в полон двох військових із Північної Кореї, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

“Наші воїни взяли в полон на Курщині військових із Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили. Їх доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими СБУ”, — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський оприлюднив фото полонених солдат з Північної Кореї / Фото @V_Zelenskiy_official

Президент подякував військовим тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій та воїнам-десантникам, які успішно виконали цю непросту місію. За його словами, росіяни намагаються знищувати своїх поранених, щоб приховати участь інших країн, зокрема Північної Кореї, у війні проти України.

Зеленський наголосив, що полоненим надається необхідна медична допомога. Також він доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до затриманих, щоб світ дізнався правду про дії Північної Кореї на боці Росії.

Президент висловив впевненість, що цей інцидент стане ще одним доказом підтримки російської агресії з боку інших країн.