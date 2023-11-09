Суспільство

Українські військові розпочали навчання на ЗРК Hawk в Іспанії 

9 Листопада 2023 08:06
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військові, навчання, Іспанія

Новий контингент українських військовослужбовців розпочав в Іспанії навчання з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Як йдеться у повідомленні, на продовження заходів, вже проведених протягом першої половини 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс підготовки кількох десятків українських військовослужбовців з використання та обслуговування ЗРК HAWK.

Міноборони Іспанії зазначає, що ці навчання покликані покращити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет чи безпілотників.

Комплексна підготовка начального модуля, що включає теоретичні та практичні заняття, здійснюється в Дос Ерманасі, а для формування команди інструкторів було відібрано висококваліфікований та досвідчений особовий склад полку, вказує відомство.


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