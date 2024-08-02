Політика

Українські спецслужби навчали туарегів керувати дронами, – Le Monde
2 Серпня 2024 20:22
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африка, вагнер
Група повстанців-туарегів біля захопленого автомобіля вагнерівців / Фото з відкритих джерел

Повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових. 

За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан визнав у коментарі ЗМІ, що у них дійсно відбуваються контакти з українськими спецслужбами.

“У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими”, – сказав він.

Унаслідок бойового зіткнення біля міста Тін-Зауатін на малійсько-алжирському кордоні могли загинути від 20 до 50 російських військовослужбовців, повідомили джерела BBC. Один із колишніх солдатів ПВК Вагнер заявив, що загинули щонайменше 82 найманці.


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