Українські спецслужби навчали туарегів керувати дронами, – Le Monde

Повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових.

За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан визнав у коментарі ЗМІ, що у них дійсно відбуваються контакти з українськими спецслужбами.

“У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими”, – сказав він.

Унаслідок бойового зіткнення біля міста Тін-Зауатін на малійсько-алжирському кордоні могли загинути від 20 до 50 російських військовослужбовців, повідомили джерела BBC. Один із колишніх солдатів ПВК Вагнер заявив, що загинули щонайменше 82 найманці.