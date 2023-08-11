Українські рятувальники вирушили до Словенії для боротьби з повінню

Група з понад пів сотні фахівців ДСНС та майже 20 одиниць спеціалізованої техніки вирушила до Словенії, яка потерпає від повені та потребує підтримки.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами посадовця, відповідно до указу президента та розпорядження уряду сформований протипаводковий модуль, який направили для участі в ліквідаційних роботах на північному сході Республіки Словенія.

Клименко зазначив, що українські рятувальники мають “необхідний, а подекуди навіть безпрецедентний” досвід, який допоможе якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

“Друзі України завжди можуть розраховувати на нашу підтримку. Ми ніколи не залишимо в біді тих, хто потребує допомоги. Навіть якщо і нам самим нелегко”, — підсумував глава МВС.