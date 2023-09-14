Політика

Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen

14 Вересня 2023 14:40
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літаки, швеція

Військові пілоти з України успішно пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах. Міністр оборони не виключає відправлення JAS Gripen Повітряним силам ЗСУ.

Про це інформує Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона.

“Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від збройних сил, навчання пройшло добре”, – розповів очільник міністерства.

Повідомляється, що ознайомча підготовка передбачає тестові польоти на літаках і на тренажерах, а також навчання для наземного персоналу.

“Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення “Гріпенів” Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з’ясування умов для цього”, – додав Юнсон.

В авіапарку винищувачів Gripen Швеції перебуває до сотні машин.


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