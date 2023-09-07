Техно

Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

7 Вересня 2023 08:16
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Google, бізнес

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Тепер українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів.

Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави”, – повідомив Федоров.


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