Суспільство

Українські науковці створили сорт конопель, із яких можна виготовляти бронежилети, парашути і порох

19 Вересня 2022 08:36
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Українські науковці створили новий сорт технічних конопель «Софія», повідомляє пресслужба Національної академії аграрних наук.

За словами науковців, можна використовувати і насіння, і волокна цього сорту, що важливо для оборонної промисловості. Зокрема, на основі технічних конопель виготовляють порох, вони є основою для виготовлення канатів та парашутів.

«Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому вони легші за кевларові», – стверджують науковці.

Вони додають, що коноплі також можуть стати екоматеріалом для утеплення будівель.


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