Українські морські дрони знищили російські системи спостереження на бурових платформах у Чорному морі

Військово-морські сили України атакували морськими безпілотниками газові платформи біля узбережжя окупованого Криму, які з 2015 року використовуються Росією у військових цілях. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ.

«Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму», – йдеться в офіційному повідомленні.

Йдеться про бурові газо- і нафтовидобувні платформи в Чорному морі, які Росія захопила після анексії Криму. Від початку повномасштабного вторгнення їх стали використовувати як вертолітні майданчики і для встановлення радіолокаційних станцій.

Повідомлення про удари ЗСУ по платформах, що належать незаконно привласненому Росією «Чорноморнафтогазу», надходять із червня 2022 року.