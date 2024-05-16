Українські медзаклади отримають електромобілі первинної меддопомоги

Заклади первинної медико-санітарної допомоги у 20 областях України отримають електромобілі.

75 автівок закуплені у межах спільного проєкту зі Світовим банком “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя”, повідомляє пресслжуба МОЗ.

“Саме медичні працівники первинної ланки потребують додаткової мобільності під час супроводу пацієнтів в регіоні. Завдяки новим авто, сімейні лікарі, вузькоспеціалізовані медики та медсестри зможуть: надавати паліативну допомогу вдома у пацієнта, здійснювати патронажні огляди новонароджених, виїжджати до малорухливих пацієнтів, організовувати роботу мобільних пунктів вакцинації та виїжджати до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громадах”, – йдеться у повідомленні.