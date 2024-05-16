Суспільство

Українські медзаклади отримають електромобілі первинної меддопомоги

16 Травня 2024 16:32
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авто, мінздрав
Електромобілі первинної медичної допомоги / Фото: МОЗ

Заклади первинної медико-санітарної допомоги у 20 областях України отримають електромобілі.

75 автівок закуплені у межах спільного проєкту зі Світовим банком “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя”, повідомляє пресслжуба МОЗ.

“Саме медичні працівники первинної ланки потребують додаткової мобільності під час супроводу пацієнтів в регіоні. Завдяки новим авто, сімейні лікарі, вузькоспеціалізовані медики та медсестри зможуть: надавати паліативну допомогу вдома у пацієнта, здійснювати патронажні огляди новонароджених, виїжджати до малорухливих пацієнтів, організовувати роботу мобільних пунктів вакцинації та виїжджати до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громадах”, – йдеться у повідомленні.


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