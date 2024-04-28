Українські гімнасти стали чемпіонами Європи

В італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві.

Чоловіча збірна України стала чемпіоном Європи 2024. Українці виграли як кваліфікацію, так і фінал.

За синьо-жовту збірну виступали: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

До топ-3 також увійшли збірні Великобританії та Італії.

Це друге в історії (після ЧЄ-2020) золото чемпіонатів Європи для збірної України у цьому виді програми.

Загалом на ЧЄ-2024 зі спортивної гімнастики збірна України здобула 5 нагород, три з яких були золотими. Ілля Ковтун став чемпіоном у вправах на паралельних брусах та перекладині. Олег Верняєв узяв срібло в індивідуальному багатоборстві, а Назар Чепурний отримав бронзову нагороду за опорний стрибок.