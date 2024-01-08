Суспільство

Українські хакери зламали російський “Альфа-Банк”

8 Січня 2024 17:30
читать на русском →
хакер

Українське хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського “Альфа-Банку”.

Про це хакерське угруповання повідомило на своєму сайті.

Доступ до клієнтської бази даних хакери Kiborg у співпраці з хакерами NLB отримали у жовтні 2023 року та тоді ж опублікували інформацію про 44 тисячі клієнтів.

У опублікованій базі даних міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

Видання “Важные истории” уточнило, що йдеться про понад 24 мільйонів фізичних осіб-клієнтів та ще понад 13 мільйонів даних про юридичних осіб.

“Прес-служба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали у якості доказів, “скомпільованими з кількох випадкових номерів”. Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації.

Передаємо привіт службі безпеки Альфа-Банку та персонально Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: “Ну, нехай”. Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами”, – додали хакери.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 19:46

Кабмін скасував заборону на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги
8 Січня 2024 17:30

Українські хакери зламали російський “Альфа-Банк”
8 Січня 2024 16:44

В українців зростуть зарплати у 2024 році – Нацбанк
8 Січня 2024 12:30

Сьогодні РФ атакувала великої кількістю балістики, – Ігнат
8 Січня 2024 11:35

Сили ППО знищили 8 БПЛА та 18 крилатих ракет
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки