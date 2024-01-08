Українські хакери зламали російський “Альфа-Банк”

Українське хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського “Альфа-Банку”.

Про це хакерське угруповання повідомило на своєму сайті.

Доступ до клієнтської бази даних хакери Kiborg у співпраці з хакерами NLB отримали у жовтні 2023 року та тоді ж опублікували інформацію про 44 тисячі клієнтів.

У опублікованій базі даних міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

Видання “Важные истории” уточнило, що йдеться про понад 24 мільйонів фізичних осіб-клієнтів та ще понад 13 мільйонів даних про юридичних осіб.

“Прес-служба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали у якості доказів, “скомпільованими з кількох випадкових номерів”. Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації.

Передаємо привіт службі безпеки Альфа-Банку та персонально Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: “Ну, нехай”. Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами”, – додали хакери.