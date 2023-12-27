Суспільство

Українські хакери паралізували систему управління підприємствами в Росії

27 Грудня 2023 16:00
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хакер

Фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Одна з найбільших ERP-систем ( з англ Enterprise Resource Planning – система планування ресурсів підприємства – ред.) у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінцифри, наразі клієнти сервісу клієнти не можуть використовувати його та працювати на повну силу. 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як «Татнєфть» та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює, а це мільйонні збитки для російської економіки.


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