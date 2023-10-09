Суспільство

Українські дипломати врятували дитину та розшукали п’ятьох громадян України в Ізраїлі

9 Жовтня 2023 09:32
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ізраїль, україна, мзс

Українські дипломати вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який зазнав поранень під час нападу бойовиків, і розшукали п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Про це повідомив у Фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

«Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу», – зазначив Ніколенко.

Він також поінформував, що вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Речник МЗС додав, що водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Гази, її перевіряють.

Ніколенко повідомив, що загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

«Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни», – зазначив він.Речник МЗС повідомив також про отримання інформації про можливу загибель українця в Секторі Газа.

«Очікуємо офіційного підтвердження. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути», – поінформував він.

Як повідомлялося, в Ізраїлі загинули дві громадянки України.


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