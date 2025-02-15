Суспільство

Українські дрони перетворили на металобрухт ворожий бомбомет та “Солнцепьок” (відео)
15 Лютого 2025 13:35
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РБУ-6000 "Смерч" / Скриншот із відео
РБУ-6000 "Смерч" / Скриншот із відео

Бійці 43-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по техніці та особовому складу росіян на одному з напрямків фронту. Знищене озброєння армії РФ та особовий склад.

Про це повідомили в ББС “Небесна Мара” 43 ОМБр.

Внаслідок ударів дронів нищено РБУ-6000 “Смерч” та ТОС-1А “Солнцепьок” – зброя ворога перетворилася на металобрухт. Уражено бронетехніку та вантажівки, що забезпечували окупантів.

Один із загарбників вирішив скласти зброю та здатися в полон.

“У кожного, хто прийшов на нашу землю, є вибір: смерть або полон. І ми щодня нагадуємо про це ворогу”, – зазначили в підрозділі.


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