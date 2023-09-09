Українські дрони-камікадзе атакували “виборчий штаб” на Запоріжжі

У селі Скельки Василівського району Запорізької області два українські дрони-камікадзе атакували “виборчий штаб”, створений окупаційною владою для проведення “виборів” на підконтрольних РФ територіях України, передають ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ.

Вказується, що у “виборчому штабі” зберігалися виборчі бюлетені та інші документи. Відомості про постраждалих внаслідок цієї атаки поки що не надходили.