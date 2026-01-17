        Суспільство

        Українські дрони атакували полігон Капустин Яр, з якого запускають ракети “Орєшнік” — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 18:13
        читать на русском →
        Пускові установки на полігоні "Капустин Яр" / Фото з відкритих джерел
        Пускові установки на полігоні "Капустин Яр" / Фото з відкритих джерел

        Українські безпілотники атакували російський ракетний полігон Капустин Яр в Астраханській області, який використовують для пусків балістичних ракет середньої дальності комплексу «Орєшнік».

        Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські джерела.

        За даними російського моніторингового Telegram-каналу «Радар ВРВ», у районі полігону під час атаки працювала протиповітряна оборона.

        Реклама
        Реклама

        Капустин Яр використовується для пусків балістичних ракет середньої дальності з комплексу «Орєшнік». Саме цією ракетою 8 січня Росія завдала удару по передмістю Львова, після чого журналісти оприлюднили фото уламків.

        На полігоні також випробовують велику кількість ракет малої та середньої дальності, крилаті ракети, а також комплекси і системи протиповітряної оборони.

        Попередня атака безпілотників на Капустин Яр відбулася у липні 2024 року — тоді дрони уразили будівлі на території полігону.

        Російські джерела також опублікували відео, на якому зафіксовано влучання ударних безпілотників у монтажно-випробувальний корпус полігону.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини