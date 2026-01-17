Українські дрони атакували полігон Капустин Яр, з якого запускають ракети “Орєшнік” — ЗМІ

Українські безпілотники атакували російський ракетний полігон Капустин Яр в Астраханській області, який використовують для пусків балістичних ракет середньої дальності комплексу «Орєшнік».

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські джерела.

За даними російського моніторингового Telegram-каналу «Радар ВРВ», у районі полігону під час атаки працювала протиповітряна оборона.

Капустин Яр використовується для пусків балістичних ракет середньої дальності з комплексу «Орєшнік». Саме цією ракетою 8 січня Росія завдала удару по передмістю Львова, після чого журналісти оприлюднили фото уламків.

На полігоні також випробовують велику кількість ракет малої та середньої дальності, крилаті ракети, а також комплекси і системи протиповітряної оборони.

Попередня атака безпілотників на Капустин Яр відбулася у липні 2024 року — тоді дрони уразили будівлі на території полігону.

Російські джерела також опублікували відео, на якому зафіксовано влучання ударних безпілотників у монтажно-випробувальний корпус полігону.