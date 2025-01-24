Українські десантники знищила колону російської бронетехніки у Курській області (відео)

82 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила російську бронетехніку на території Курської області.

Відео оприлюднено на Facebook-сторінці бригади.

На записі видно, як колона з чотирьох одиниць бронетехніки, включно з танком попереду, намагається прорватися до позицій українських десантників.

Спочатку танк підривається на міні, потім “прилітає” по ще одній бронемашині. Ворожа піхота намагається сховатися, але її знищують оператори українських дронів.

Згодом безпілотники знищують і дві пошкоджені бронемашини.

“Завдяки злагодженій роботі підрозділів нашої бригади, чергова колона ворожої техніки перетворилась у металобрухт. Кожен наступ противника ми готові спинити влучними та руйнівними враженнями! Самовпевненість ворога розбивається об військову майстерність десантників”, – зазначили військові.