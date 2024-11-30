Українські бійці знищили північнокорейський ПТРК Bulsae-4

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади успішно знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, виробництва Північної Кореї.

Про це повідомили на офіційних сторінках бригади у соцмережах, оприлюднивши відповідне відео.

Уточнюється, що ураження комплексу відбулося під час виконання повітряного патрулювання FPV-дронами підрозділу «Вітролом» на бойових рубежах Харківщини.

Що відомо про Bulsae-4

Північнокорейський Bulsae-4 є потужною зброєю, здатною вражати цілі навіть за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.

Комплекс складається з восьми ракет, розміщених у поворотному пакеті контейнерів, встановленому на шасі бронетранспортера М-2010 (колісна формула 6×6).

Наведення ракет здійснюється за допомогою електрооптичної головки, яка працює в парі з командною системою наведення через оптоволоконний кабель.

Знищення такого високотехнологічного комплексу є черговим доказом майстерності українських військових та ефективності використання сучасних дронів у бойових умовах.