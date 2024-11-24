Українські арбітри обслуговуватимуть матч Ліги чемпіонів “Баєр” – “Зальцбург”

Українська суддівська бригада працюватиме на поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким “Баєром” і австрійським “Зальцбургом”. Матч відбудеться 26 листопада на “Бай-Арені” у Леверкузені.

Головним арбітром призначено Миколу Балакіна. Йому асистуватимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. Четвертим арбітром виступить Віталій Романов.

За відеоповторами стежитимуть іспанський арбітр Гільєрмо Куадра Фернандес і його італійський колега Валеріо Маріні.

Для 35-річного Балакіна це вже другий матч у поточному розіграші Ліги чемпіонів після поєдинку “Спарта” – “Брест”. Таким чином, він стане першим українським рефері, який відсудив два матчі групового етапу одного сезону турніру.

Раніше українські арбітри двічі працювали на матчах Ліги чемпіонів: у 1998 році Василь Мельничук обслуговував гру “Атлетик” – “Русенборг”, а у 2023 році Балакін судив поєдинок “Реал Сосьєдад” – “Зальцбург”.