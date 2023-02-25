Суспільство

Українське суспільство готували до війни з Росією з 2020 року, – Данілов

25 Лютого 2023 09:00
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війна, данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про підготовку українського суспільства до війни з Росією і нищення “російської агентури”, пропаганди з 2020 року.

Про це він розповів під час марафону Радіо Свобода

“Війна почалася, коли Путін вдерся на український Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України вони не отримали і пішли далі. Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року…

Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни.

Я навіть знаю час, коли ми вважали, що ми зробили велику роботу… щоб наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни”, – сказав Данілов.

Також секретар РНБО повідомив про “декілька сценаріїв” щодо початку війни.

“Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи. По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата “20.02”. Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекреслено. І потім була друга дата – 22 лютого”, – резюмував він.


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