Суспільство

Українська ППО знищила 56 ворожих безпілотників
15 Грудня 2024 08:46
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Тренування мобільних вогневих груп, які виконують завдання з протиповітряної оборони. Січень 2024 / Фото Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У ніч на 15 грудня 2024 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300, 108 ударних безпілотників типу «Shahed» та безпілотники інших типів. Атака здійснювалася з території РФ, зокрема з районів Курськ, Орел, Брянськ і Міллерово, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські Сили оборони відбивали повітряний напад за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп та інших засобів.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 безпілотників у дев’яти областях України: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Ще 49 дронів не досягли своїх цілей через активну протидію української ППО та радіоелектронних підрозділів, а три безпілотники повернулися на територію Росії.

Внаслідок падіння збитих дронів зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України. Постраждалим надається необхідна допомога.


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