Українська компанія випробовує дрони-перехоплювачі повітряного базування

Українська компанія MaXon, учасник оборонного кластера Brave1, розробила комплекс ППО “повітря-повітря”, оснащений швидкісними дронами перехоплювачами та власною системою наведення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нова система призначена для захисту великих периметрів і вже проходить бойові випробування на Київщині та Чернігівщині.

Судячи з оприлюдненого відео, комплекс базується на дронах-перехоплювачах, які запускаються з повітряного носія. Наведення на ціль здійснює оптична станція з тепловізійним каналом.

Використання дрона-матки, що несе FPV-перехоплювачі, дозволяє подолати обмеження коптерів-перехоплювачів щодо дальності. Такий носій може тривалий час перебувати в повітрі в режимі чергування, а запуск перехоплювачів з висоти та на початковій швидкості прискорює знищення ворожих безпілотників.