Українська “Дія” презентована в США

У Вашингтоні завершився перший в історії саміт Diia in DC, повідомляє Мінцифри.

“(Віце-прем’єр) Михайло Федоров на саміті Diia in DC у Вашингтоні поділився досягненнями цифрової України. Сьогодні Дія — це екосистема сервісів, що охоплюють всі сфери життя українців: від документів для новонародженого до розвитку власного бізнесу.

Документи в смартфоні, оплата податків за 2 кліки, заява про шлюб в онлайні — це все вже реальність для мільйонів українців”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Зараз Мінцифри веде переговори щодо експорту “Дії” з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID.

“Вже маємо результати — розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією”, – зазначено в повідомленні.