Українська авіація на Луганщині знищила російську технікою разом з окупантами

Російська влада поклала 18 листопада в Україні щонайменше 420 своїх вояк, втратила 6 танків та 7 броньованих машин.

Генштаб наводить загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11, які орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,

артилерійських систем – 1867 (+2) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Тим часом за добу росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.