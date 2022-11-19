Українська авіація на Луганщині знищила російську технікою разом з окупантами

Російська влада поклала 18 листопада в Україні щонайменше 420 своїх вояк, втратила 6 танків та 7 броньованих машин.
Генштаб наводить загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11, які орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2885 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,
- артилерійських систем – 1867 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.
Тим часом за добу росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.