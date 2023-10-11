Українська армія перевершує всі очікування – Столтенберг

Збройні сили України перевершують усі очікування у відбитті російської агресії, але Москва все не відмовляється від своїх амбіцій, і тому потрібно посилювати підтримку українського війська.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України у середу в Брюсселі.

“Коли президент Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну минулого року, він думав, що Київ впаде за кілька днів, а Україна – за кілька тижнів. Він помилявся. Збройні сили України знову і знову перевершують очікування”, – сказав він.

Генсек НАТО вказав на те, що українці повернули 50% територій, захоплених Росією з лютого минулого року, та завдають великих втрат російським військам.

“Росія деградує у військовому плані, слабшає економічно і стає більш ізольованою політично. Але немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки. Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури і знову готується використовувати зиму як зброю у війні. Тому ми повинні продовжувати нарощувати зусилля і підтримувати стабільний потік зброї та боєприпасів в Україну”, – заявив Столтенберг.

Він наголосив, що “чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, і тим швидше закінчиться ця війна”.

“І нам потрібно створити довгострокові рамки, які гарантуватимуть, що історія не повториться. Тому всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. На нашому Вільнюському саміті в липні члени Альянсу скасували вимогу щодо Плану дій щодо членства. Ми запровадили програму, спрямовану на забезпечення повної оперативної сумісності Збройних сил України з вашими майбутніми союзниками по Альянсу. І ми створили Раду Україна – НАТО, де члени Альянсу і Україна засідають на рівних”, – зазначив генсек НАТО.

Він запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”. “Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша безпека – це наша безпека. Ваші цінності – це наші цінності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно”, – сказав Столтенберг.