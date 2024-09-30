Політика

Генеральний секретар НАТО висловився про можливість вступу України до Альянсу
30 Вересня 2024 18:09
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нато, столтенберг, україна
Єнс Столтенберг / Фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що лише країни-союзники зможуть вирішити, чи варто запрошувати до Альянсу Україну, враховуючи тимчасово окуповані РФ території.

У своєму інтерв’ю для “Інтерфакс-Україна” Столтенберг підкреслив, що рішення про те, як саме реалізувати членство України, залежать від НАТО. Він зазначив, що якщо єдиною умовою для вступу буде завершення війни та повернення контролю над усією територією, це лише надасть президенту Путіну стимули для продовження конфлікту. Генсек НАТО наголосив, що забезпечення гарантій безпеки є ключовим для встановлення тривалого і справедливого миру для України.

На уточнююче запитання про можливість членства України без частини територій, Столтенберг відповів, що це питання буде вирішуватися країнами-союзниками. Він вважає, що це може стати засобом гарантування стабільності, коли між Росією та Україною буде досягнуто угоди. Столтенберг також зазначив, що Україна сама визначить, що є прийнятним для неї, але союзники по НАТО повинні вирішити, чи можуть гарантії, згідно зі статтею 5, поширюватися на частини української території.


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